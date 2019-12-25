Поклонники Мостика возмущены его четвертым местом в рейтинге котов десятилетия

Необычный рейтинг котиков составила компания "Медиалогия". Она определила 15 котов и кошек, которые стали известны в последние 10 лет не только в России, но и в мире – либо благодаря своим знаменитым хозяевам, либо своими кошачьими "подвигами".

Толстяк Виктор

На первом месте с большим отрывом оказался ставший недавно известным кот Виктор. Это его пришлось "подменить" хозяину при взвешивании, чтобы попасть в салон самолета с домашним любимцем.

Обман вскрылся после того, как его владелец в этом признался лично в соцсетях.



История кота Виктора наделала много шума и, действительно, стала резонансной, в соцсетях появилось множество мемов и породило даже флешмобы в защиту кота и его хозяина.

Кот-гуман Матроскин, оказавшийся кошкой

В конце 2014 года многие СМИ писали о рыжем "коте Матроскине", который полакомился деликатесными морепродуктами в магазине аэропорта Владивостока на сумму в 60 тысяч рублей.

Позже оказалось, что на самом деле это кошка. Ее имя изменили на Матроска и сделали талисманом местного хоккейного клуба "Адмирал".

Ну что ж, пришло время официально признать — это кошка Матроска! pic.twitter.com/vcR7Uv5wjm — ХК Адмирал (@hcadmiral) 14 декабря 2014 г.

Она в этом рейтинге заняла второе место.

Ахилл-предсказатель

На третьей строчке – живущий в Эрмитаже кот Ахилл, который стал предсказателем Кубка Конфедераций, а позже – Чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году.

После этого работники музея сочли, что кот заслужил спокойной жизни и решили передать его в семью.

Поклонники Мостика — в возмущении

Кот Мостик, который еще котенком жил вместе со строителями Крымского моста, а сегодня, 25 декабря, "дал добро" на проезд по нему первого пассажирского поезда, в рейтинге занял лишь 4 место.

Это вызвало возмущение его поклонников в "Инстаграме".

Пользователи пишут, что именно он — самый лучший и "номер один", тем более что Мостик — такой трудяга, требуют составителей рейтинга — "на мыло" и успокаивают рыжего любимца.

Сам котик тоже считает свое четвертое место несправедливым.

Чуча, Ларри и другие

В ТОП-15 котиков десятилетия также вошли и другие коты, о которых писали в СМИ. Среди них — кот Бегемот из Булгаковского дома в Москве (который пропал, а потом нашелся); Чуча Барри Алибасова (который тоже пропадал, когда его хозяин отравился средством для чистки труб), британский Ларри — кот из приюта, оставшийся после отставки премьера Кэмерона на Даунинг-стрит и доживший там даже до Бориса Джонсона, а также другие хвостатые герои новостей.