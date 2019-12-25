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25 декабря 201915:24

Российский сухогруз сел на мель у побережья Турции

CNN Turk

Шедшее под российским флагом грузовое судно село на мель в Мраморном море близ побережья, сообщает CNN Turk.

Инцидент произошел у города Шаркей, расположенного в европейской части Турции. Из-за проблем с двигателями "Невадо-35" потерял ход, после чего сел на мель у берега. На борту сухогруза, перевозившего подсолнечный жмых, находились 11 членов экипажа, никто из них, по предварительным данным, не пострадал.

К месту направлены корабли береговой охраны.

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