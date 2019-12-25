В новых билетах РЖД появилась просьба пускать пассажиров верхних полок на нижние

РЖД представили новый электронный билет на поезда дальнего следования. Он появится в первой половине 2020 года. На новом бланке прописана просьба пассажирам нижних полок разрешать едущим на втором ярусе посидеть внизу в дневное время. В РЖД даже выпустили специальный видеоролик для разъяснения правил.

В декабре 2017 года ряд СМИ написали, что в РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней, напоминает РИА Новости. Федеральная пассажирская компания разъяснила: есть правило – пассажир с верхней полки может сесть на нижнее место только с согласия обладателя билета на нижнюю полку. Это приводило иногда к неприятным казусам.

В новом видеоролике РЖД показаны два бланка билетов. У пассажира с верхнего места 12 написано на бланке билета:

"Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке".

Бланк билета на нижнее место 11 снабжен другой подписьюˆ