Няня, похитившая и убившая ребенка, признана невменяемой

Виктория Айметдинова, обвиняемая в похищении и убийстве ребенка, является невменяемой. Она представляет особую социальную опасность для себя и окружающих. К такому выводу пришла судебно-психиатрическая экспертиза. 23-летнюю девушку отправили на принудительное лечение.

Трагедия произошла в сентябре в городе Заводоуковск Тюменской области. Родители оставили 5-месячного мальчика с девушкой старшего сына, а сами отправились на кладбище. Вернувшись через три часа, они обнаружили дом пустым.

На следующий день няню нашли в лесу, в руках у нее был пакет с убитым младенцем. Ранее Виктория была дважды судима. Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК, передает ТАСС.