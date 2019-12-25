Путин не уверен, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства проинформировал общественность на заседании президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин подчеркнул, что о таких настроениях россиян свидетельствуют опросы общественного мнения, проводимые различными структурами, в том числе и такими, которым нельзя не верить, например, ФСО.

Президент России напомнил, что в рамках реализации национальных проектов около одного миллиона российских семей с детьми получили поддержку в виде регулярных выплат детских пособий, льготных ипотечных кредитов и погашения части ипотеки для многодетных семей.

При этом он отметил, что некоторых важных показателей достичь не удалось, прежде всего в снижении количества смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Руководитель страны рассказал, что за 10 месяцев текущего года смертность от болезней системы кровообращения составила 579,9 на 100 тысяч населения, тогда как ожидалось 575, смертность от рака составила 203,2 на 100 тысяч человек, ожидалось – 199,5.

"Близко к целевым показателям, но они не достигнуты", — констатировал Владимир Путин.