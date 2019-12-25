Ярославские приставы на время стали пассажирами должника

Актерские способности пришлось продемонстрировать ярославским судебным приставам, чтобы выполнить свои прямые обязанности. Как сообщает ГТРК "Ярославия", только так им удалось поймать должника.

Как выяснилось, житель города накопил долг перед кредитной организацией в 380 тысяч рублей. При этом приставам удалось узнать, что у мужчины есть новый микроавтобус Mercedes-Benz. Его он использует для оказания услуг по перевозке. В итоге приставы на время стали пассажирами должника, сделав заказ на трансфер. Когда ни о чем не подозревающий неплательщик появился, его ждал неприятный сюрприз. Машина была изъята.

Теперь должнику необходимо как можно скорее погасить свой долг. Либо микроавтобус пойдет в счет погашения задолженности.