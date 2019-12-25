Впервые после аварии на Чернобыльской АЭС в Припяти установили новогоднюю елку

В Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку. В этом событии участвовали бывшие жители покинутого города.

Как сообщает новостной телеканал ZIK, впервые за 33 года после трагедии елку установили возле дворца культуры "Энергетик". Бывшие припятчане приехали в город, располагающийся в зоне отчуждения. Они украсили елку новогодними игрушками, а также своими детскими фотографиями.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В настоящее время Припять является покинутым городом, располагающимся в Киевской области Украины. До трагедии в нем проживали около 47,5 тысячи человек.

В настоящее время некоторые компании предлагают туры в Чернобыльскую зону. Особенно популярными стали такие путешествия после выхода сериала, посвященного событиями 1986 года.