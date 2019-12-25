Новости Общество

Все видео этой рубрики
25 декабря 201918:10

Путин уволил начальника УВД столичного метро и еще четырех генералов

Президент России Владимир Путин освободил от должности пять генералов, в том числе начальника УВД на столичном метрополитене Николая Савченко, передает РИА Новости.

От должности также освобождены замглавы ГУМВД по Краснодарскому краю, генерал майор внутренней службы Вячеслав Болгов, замглавы ГУМВД по Воронежской области генерал-майор юстиции Вячеслав Воронцов, замруководителя Главного управления криминалистики СК РФ генерал-майор юстиции Сергей Рябов и начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Эдуард Чижиков.

Сейчас

18:16

По делу генерала ФТС арестованы еще двое таможенников

18:08

Зеленский ограничил поставки электричества из России

17:55

Путин уволил пятерых генералов

16:04

Путин не уверен, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

16:00

Первая "Таврия" отправилась обратно в Петербург

14:58

Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку

14:16

Путин последний раз в 2019 году встретился с правительством

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин не уверен, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Путин не уверен, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

1 час назад
Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку

Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку

3 часа назад
Первая "Таврия" отправилась обратно в Петербург

Первая "Таврия" отправилась обратно в Петербург

1 час назад
Новый год за решеткой: во ФСИН рассказали, как отметят праздник полмиллиона зеков

Новый год за решеткой: во ФСИН рассказали, как отметят праздник полмиллиона зеков

3 часа назад

Трансляции

18:20

Встреча Владимира Путина с представителями деловых кругов России

Завтра, 26 декабря

13:00

Заседание Госсовета РФ
15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Подростка забили гантелей и битой после отказа полиции искать его

Подростка забили гантелей и битой после отказа полиции искать его

1 час назад
Лысая и в пятнах: Гоген Солнцев отправил пожилую жену в спецбольницу

Лысая и в пятнах: Гоген Солнцев отправил пожилую жену в спецбольницу

44 минуты назад
Няня, похитившая и убившая ребенка, признана невменяемой

Няня, похитившая и убившая ребенка, признана невменяемой

2 часа назад
Праздник для рубля: российская валюта обновляет максимумы

Праздник для рубля: российская валюта обновляет максимумы

3 часа назад
Поклонники Мостика возмущены его четвертым местом в рейтинге котов десятилетия

Поклонники Мостика возмущены его четвертым местом в рейтинге котов десятилетия

1 час назад
"Шапито", "Чародеи", "Уж и еж": составлен список самых оригинальных названий СНТ

"Шапито", "Чародеи", "Уж и еж": составлен список самых оригинальных названий СНТ

1 час назад
Охлобыстин объяснил, почему сначала вынесет из огня жену, а не детей

Охлобыстин объяснил, почему сначала вынесет из огня жену, а не детей

3 часа назад
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после инсульта

Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после инсульта

1 час назад
Время умирать: насильственные смерти римских императоров происходили по единому шаблону

Время умирать: насильственные смерти римских императоров происходили по единому шаблону

1 час назад
Эксклюзив! Смотрите фрагмент фильма "Одесский пароход" Сергея Урсуляка

Эксклюзив! Смотрите фрагмент фильма "Одесский пароход" Сергея Урсуляка

4 часа назад
Фильм-катастрофа "Огонь": премьера тизер-трейлера

Фильм-катастрофа "Огонь": премьера тизер-трейлера

5 часов назад
Как уменьшить побочные действия статинов?

Как уменьшить побочные действия статинов?

24.12.2019 14:24
Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

24.12.2019 12:15
Болезни печени: симптомы и лечение

Болезни печени: симптомы и лечение

24.12.2019 11:44
Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

23.12.2019 08:30
В правительстве не верят в возможность ухода Apple из России

В правительстве не верят в возможность ухода Apple из России

1 час назад
Кардашьян подарила дочери куртку Майкла Джексона за 4 миллиона

Кардашьян подарила дочери куртку Майкла Джексона за 4 миллиона

1 час назад
Московский пенсионер продал коллекцию драгоценностей за 2 миллиона долларов "банка приколов"

Московский пенсионер продал коллекцию драгоценностей за 2 миллиона долларов "банка приколов"

1 час назад
В новых билетах РЖД появилась просьба пускать пассажиров верхних полок на нижние

В новых билетах РЖД появилась просьба пускать пассажиров верхних полок на нижние

2 часа назад
Владельцы русской копии Cybertruck выставили автомобиль на продажу

Владельцы русской копии Cybertruck выставили автомобиль на продажу

2 часа назад
Российский сухогруз сел на мель у побережья Турции

Российский сухогруз сел на мель у побережья Турции

2 часа назад
Штаты сокращают расходы на флот. Под нож идут ракетные крейсеры

Штаты сокращают расходы на флот. Под нож идут ракетные крейсеры

3 часа назад
Девочка, избитая тетей, отправится домой в Ингушетию

Девочка, избитая тетей, отправится домой в Ингушетию

3 часа назад
Устроивший "колесную резню" житель Подольска оказался народным мстителем

Устроивший "колесную резню" житель Подольска оказался народным мстителем

3 часа назад
Владеть автомобилем в России оказалось дороже, чем в Англии

Владеть автомобилем в России оказалось дороже, чем в Англии

4 часа назад
Подкидыш в подъезде: соседи рассказали, как нашли младенца в коробке у лифта

Подкидыш в подъезде: соседи рассказали, как нашли младенца в коробке у лифта

4 часа назад
В Кремле не согласны со словами Лукашенко об "этапе раздорожья"

В Кремле не согласны со словами Лукашенко об "этапе раздорожья"

4 часа назад
26 декабря небо покажет уникальное "кольцевое" солнечное затмение. Но не всем

26 декабря небо покажет уникальное "кольцевое" солнечное затмение. Но не всем

4 часа назад
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

4 часа назад
Все "Лады" подорожают с Нового года

Все "Лады" подорожают с Нового года

5 часов назад
Александр Кержаков: не думаю, что Чалов готов играть в "Челси"

Александр Кержаков: не думаю, что Чалов готов играть в "Челси"

5 часов назад
СК проверит информацию о врачах, не заметивших рычаг авто в бедре пациента

СК проверит информацию о врачах, не заметивших рычаг авто в бедре пациента

5 часов назад
Прошла новогодняя елка "МУЛЬТ в кино"

Прошла новогодняя елка "МУЛЬТ в кино"

6 часов назад
Московские эвакуаторщики с 1 января поднимут цены

Московские эвакуаторщики с 1 января поднимут цены

6 часов назад
Новейшая подлодка "Новосибирск" спущена на воду

Новейшая подлодка "Новосибирск" спущена на воду

6 часов назад
МТС выпустит "умную" колонку с собственным ассистентом

МТС выпустит "умную" колонку с собственным ассистентом

6 часов назад
Живая сталь: так ли суров Челябинск, как его рисуют

Живая сталь: так ли суров Челябинск, как его рисуют

6 часов назад
Ледовый городок в Тюмени чистят от вмерзшей рыбы

Ледовый городок в Тюмени чистят от вмерзшей рыбы

6 часов назад
Участник шести войн: умер генерал Махмут Гареев

Участник шести войн: умер генерал Махмут Гареев

7 часов назад
Монстр оказался еще страшнее: новые подробности дела французского хирурга-педофила

Монстр оказался еще страшнее: новые подробности дела французского хирурга-педофила

7 часов назад
Александр Овечкин посетил рождественский ужин Дональда Трампа

Александр Овечкин посетил рождественский ужин Дональда Трампа

7 часов назад
Ревнивый супруг на глазах дочери застрелил жену у школы в Брянской области

Ревнивый супруг на глазах дочери застрелил жену у школы в Брянской области

7 часов назад
Обзор 16-дюймового MacBook Pro: поработали над ошибками

Обзор 16-дюймового MacBook Pro: поработали над ошибками

7 часов назад
Проламывают череп и едят мозг: орнитологи рассказали правду о синицах

Проламывают череп и едят мозг: орнитологи рассказали правду о синицах

8 часов назад
Как узнать, что пришло время разорвать отношения

Как узнать, что пришло время разорвать отношения

8 часов назад
В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл"

В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл"

9 часов назад
Западные христиане отмечают Рождество

Западные христиане отмечают Рождество

11 часов назад
Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году

Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году

11 часов назад
"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

23.12.2019 19:39

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку