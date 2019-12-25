Форвард "Зенита" Азмун вошел в топ-100 лучших футболистов 2019 года по версии Marca

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун вошел в топ-100 лучших футболистов мира за 2019 год по версии испанского издания Marca. 24-летний нападающий занял 91-е место в рейтинге.

Пока Marca назвала имена футболистов, занявших места с 51-го по 100-е. На 51-й строчке расположился нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес.

Азмун перешел в "Зенит" из "Рубина" зимой 2019 года. В составе "сине-бело-голубых" иранец в текущем сезоне принял участие в 26 играх во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее стало известно, что Азмун и узбекистанский форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста Азии в 2019 году по версии издания Fox Sport Asia.