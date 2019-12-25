Бежал, сбрасывая одежду: в Петрозаводске пойман насмерть сбивший пешехода водитель

В Петрозаводске при попытке скрыться поймали водителя, насмерть задавившего пешехода. Безумная гонка попала на видео, снятое городскими камерами наблюдения.

Безумная гонка началась днем, 25 декабря, на улице Правды: нарушитель сел за руль отечественного внедорожника, буквально вытолкал легковушку с водителем, мешавшую проезду, и помчал городу, многократно нарушая правила дорожного движения.

Несколько раз он чудом чуть не сбил пешеходов, и на проспекте Александра Невского насмерть сшиб 48-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. На этом водитель не остановился и помчался на юго-запад Петрозаводска. Свою машину неадекватный мужчина бросил после проезда Гоголевского моста, после чего побежал, снимая на ходу с себя одежду.

Нарушителя задержали, им оказался 37-летний местный житель. По информации агентства "Республика Карелия", на месте был проведен тест на алкоголь — он оказался отрицательным — а затем неадекватного беглеца отправили в Республиканский наркологический диспансер.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.