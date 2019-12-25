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25 декабря 201918:34

Россиянина приговорили к пожизненному сроку за изнасилование пасынка

ГСУ СКР по Московской области

45-летний житель Одинцово приговорен к пожизненному сроку за изнасилование малолетнего пасынка. Соответствующее решение вынес суд на основании предоставленных доказательств.

Следствием установлено, что в период с ноября 2013 года по август 2014 года обвиняемый систематически совершал в отношении пасынка 2003 года рождения насильственные действия. Происходящее мужчина записывал на камеру планшетного компьютера.

О действиях преступника заявила в полицию мама пострадавшего ребенка. К слову, в этот момент мужчина уже отбывал срок за аналогичные преступления в отношении двух мальчиков.

В рамках расследования уголовного дела было проведено большое количество допросов, экспертиз, заключения которых легли в основу обвинения. Обвиняемый приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области.

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