Врач рассказал, чем нельзя закусывать алкогольные напитки

В преддверии новогодних праздников эксперт рассказал, чем лучше закусывать алкогольные напитки. Соответствующими рекомендациями поделился врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

Эксперт объяснил, что в качестве закуски лучше выбирать сытные жирные блюда: такая пища поможет защитить стенки желудка и позволит опьянеть не слишком быстро. А вот фрукты не очень хорошо подходят для этой цели. Иными словами, если выбирать из самых популярных новогодних продуктов, то лучше закусывать спиртное салатом "Оливье", а не мандаринами.

"Если задача – быстро опьянеть, то закусывать мандаринами хорошо. Они не мешают всасыванию водки. А если задача пьянеть медленнее, то закусывать нужно чем-то жирным или "Оливье", – сказал Парамонов АиФ.ru.

Особенно внимательными при выборе закуски стоит быть аллергикам, подчеркнул врач. Он пояснил, что алкоголь усиливает аллергические реакции, поскольку при его употреблении повышается проницаемость слизистой желудка для разных веществ, в том числе для аллергенов.

24 декабря главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал самый безопасный алкогольный напиток. Таковым, по его словам, является белое сухое вино. Брюн отметил, что один-два бокала этого напитка не несет опасности для здоровья.