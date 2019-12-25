Пернатая "модель" с Невского проспекта пройдет реабилитацию. Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", специалистам из Комитета по природопользованию удалось отобрать у фотографов ушастую сову. Безжалостные люди использовали ее в качестве модели для фотографирования в самом центре Санкт-Петербурга — естественно, за деньги.

Как известно, инспекторы обратили внимание на птицу, находившуюся вместе со своими хозяевами на главной улице города. Сова явно была нездорова, на нее плохо действовали вспышки камеры и излишнее внимание прохожих. Выяснилось, что у птицы нет ни документов, ни каких-либо опознавательных знаков — кольца или чипа.

В результате сову спасли от "рабства" и отправили в госпиталь "Зеленый попугай". Здесь ее подлечат — ветеринары нашли у нее проблемы с почками. Затем — предположительно, к апрелю — ее можно будет выпустить на волю. Ну, а горе-фотографам грозит штраф — на них заведено административное дело.