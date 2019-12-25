На встрече с бизнесменами Путин отметил устойчивый курс рубля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находятся инфляция и безработица, устойчив курс национальной валюты.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность глава государства проинформировал в ходе своей встречи с представителями российских деловых кругов и объединений.

Президент подчеркнул, что это хорошие предпосылки для достижения больших результатов.

При этом, по его словам, несмотря на сохраняющуюся положительную динамику роста ВВП, темпы устраивать не могут и потому правительство старается активнее реализовать планы для создания необходимых условий улучшения экономики, в частности, работая над расширением делового климата в РФ.

Обращаясь к предпринимателям, Владимир Путин рассказал, что руководству страны важно услышать их мнение о том, как представители органов власти всех уровней отработали в 2019 году. Он попросил бизнесменов оценить положительные моменты развития страны, для того, чтобы увеличить объем инвестиций в ближайшие годы до 25%, а потом и до 27%.

При этом российский лидер заметил, что есть и нерешенные вопросы, в том числе в области реализации национальных проектов.