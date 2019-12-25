"Ко мне никто не подходит": мать обвиняет врачей в смерти 13-летней дочери

Специалисты территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области проведут проверку больницы в Серпухове по факту смерти тринадцатилетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Информация о трагическом инциденте появилась накануне в СМИ. Мама тринадцатилетней девочки пожаловалась на бездействие врачей в медицинском учреждении. По ее словам, именно медики виноваты в смерти ее дочери. Женщина утверждает, что за неделю до печального исхода ребенок почувствовал себя плохо, врачи диагностировали у девочки ОРВИ, а затем оставили ее лечиться дома. Школьницу госпитализировали лишь тогда, когда у нее начались боли в животе и рвота, сообщает OKA.FM.

Перед смертью девочка успела позвонить маме и пожаловаться на свое плохое самочувствие, а также то, что к ней никто не подходит. Причиной гибели девочки, как сообщается в заключении, стал отек легких на фоне сердечной недостаточности. Известно, что родители ребенка в настоящее время уже подали жалобу в прокуратуру.

Интернет-издание сообщило, что погибшая могла подорвать свое здоровье из-за травли и приема препаратов для похудения. За последние два месяца подросток похудела на 20 килограмм.