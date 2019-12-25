Лютые морозы перекрыли основные дороги на Алтае

Сдать билеты или оставаться ждать окончания пурги? Пассажирам автовокзала Барнаула сегодня советуют не надеяться на легкую дорогу.

На Алтае разбушевался буран — более 100 авторейсов отменены. Закрыты сразу 6 основных дорог края. Рекордные для декабря морозы на севере Коми — в Воркуте и Печоре температура опустилась почти до 40 градусов ниже нуля. К таким же значениям стремится и Новосибирск, туда сегодня мигрировали морозы из Якутии.

Ну а в самом холодном регионе России сегодня — горячая пора рыбных распродаж. В Якутске лютые морозы — до -45. Но работа самого холодного рынка в мире — в самом разгаре. Здесь можно купить чира, омуля, нельму и ягоды. Букеты из замороженной рыбы здесь на каждом шагу. Продавцы за сохранность товара могут быть спокойны.

Сложно представить, но из-за столь низкой температуры город укутал плотный зимний туман, но торговля при этом ничуть не остановилась. Ведь рыбу подвергли, буквально, шоковой заморозке. Т.е. вынули из воды, она сразу же вся и замерзла. Здесь и холодильник не нужен.

Продавца на таком рынке можно смело назвать снежным человеком — далеко не каждый сможет провести весь день на морозе. Но, как говорят сами продавцы, главное, правильно одеться.

С приходом морозов город моментально стал обрастать инеем, от уличных фонарей до самих зданий. Такая погода охватила не только столицу региона, но и другие населенные пункты. В Верхоянском районе зафиксирована самая низкая температура -52 градуса.