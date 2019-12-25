Новости В мире

Все видео этой рубрики
25 декабря 201920:30 Анастасия Попова

В Париже Рождество стало поводом для грусти

Без перерыва на Рождество протестуют французы. Накануне Париж увидел самую грациозную акцию против пенсионной реформы.

Балерины в белоснежных пачках, которым теперь предлагается уходить на пенсию в шестьдесят два, станцевали партию из "Лебединого озера" Чайковского на фоне антиправительственных транспарантов, а музыканты симфонического оркестра исполнили "Марсельезу" с лозунгом "культура в опасности". Две недели столица Франции живёт без классических спектаклей и концертов. Бастуют и работники транспорта — на вокзалах давка и очереди, а желающие не пропустить свой поезд, занимают свое место через окно.

Апогеем рождественского хаоса стала отмена самой важной для парижан мессы. Впервые за последние лет 200 главная рождественская служба Парижа проходит не в соборе Notre-Dame, а в церкви: тоже готическая, тоже старинная, XIII века.

Посредине возвели деревянную конструкцию для литургии, такую же, как была в соборе парижской богоматери, храме, который в апреле едва не разрушил сильнейший пожар.

"Я здесь первый раз в этой церкви, это необыкновенно, что нам дали провести службу здесь, хотя Notre-Dame вдохновлял меня своей монументальностью, передавал определенные эмоции", — говорит Лучия Мерсье.

Дух главного парижского собора в этой церкви постарались передать не только через ангельские голоса детского хора — того самого, который сопровождал службы в Notre-Dame, но сюда же перенесли уцелевшую готическую скульптуру девы марии с младенцем, рассказывает нам настоятель и хранитель Notre-Dame Патрик Шове. "Она стояла около одной из колонн, как раз, где своды обвалились и на ней ни царапины, это настоящее чудо, ведь эта статуя XIV века могла быть уничтожена.

Вокруг Notre-Dame сегодня тихо. К Рождеству, как всегда, организовали подсветку фасада. И туристы по-прежнему фотографируются на фоне собора. Здание сейчас готовят к началу реставрационных работ. Тогда, в апреле казалось, что стены не выстоят, вспоминает француз, студент МГИМО, который узнал о пожаре, будучи в Москве.

"Мне было приятно, когда я видел, что все россияне были со мной и они плакали, как мы, они думали, что это не просто французская трагедия, но тоже русская", — сказал Рено Николас.

Россия будет участвовать в восстановлении собора. Хотя его двери пока закрыты, он продолжает жить — в июне там провели первую символическую службу. "Нас было человек 30 и все в касках, забавно смотрелось. Вы знаете, мы стояли в особенном месте, рядом с терновым венцом, который почитается у православных, у русских", — отметил капеллан Жак Долонжон.

Эту рождественскую мессу отец Долонжон отслужил в церкви в полутора километрах от Notre-Dame. Бок о бок вместе с прихожанами они молились о скорейшем возрождении парижской жемчужины.

Сейчас

19:31

На встрече с бизнесменами Путин отметил устойчивый курс рубля

19:16

Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию"

18:16

По делу генерала ФТС арестованы еще двое таможенников

18:08

Зеленский ограничил поставки электричества из России

17:55

Путин уволил пятерых генералов

16:04

Путин не уверен, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

16:00

Первая "Таврия" отправилась обратно в Петербург

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

На встрече с бизнесменами Путин отметил устойчивый курс рубля

На встрече с бизнесменами Путин отметил устойчивый курс рубля

1 час назад
Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию"

Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию"

1 час назад
Зеленский урезал поставки электричества из России

Зеленский урезал поставки электричества из России

2 часа назад
По делу генерала ФТС арестованы еще двое таможенников

По делу генерала ФТС арестованы еще двое таможенников

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 26 декабря

13:00

Заседание Госсовета РФ
15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Разрыв бедренной артерии: новые данные о смерти журналиста Виноградова

Разрыв бедренной артерии: новые данные о смерти журналиста Виноградова

57 минут назад
Путин уволил начальника УВД столичного метро и еще четырех генералов

Путин уволил начальника УВД столичного метро и еще четырех генералов

2 часа назад
Лысая и в пятнах: Гоген Солнцев отправил пожилую жену в спецбольницу

Лысая и в пятнах: Гоген Солнцев отправил пожилую жену в спецбольницу

3 часа назад
Няня, похитившая и убившая ребенка, признана невменяемой

Няня, похитившая и убившая ребенка, признана невменяемой

5 часов назад
Праздник для рубля: российская валюта обновляет максимумы

Праздник для рубля: российская валюта обновляет максимумы

5 часов назад
Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку

Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку

6 часов назад
В Красноярске побиравшемуся 10 лет пенсионеру за сутки пожертвовали миллион

В Красноярске побиравшемуся 10 лет пенсионеру за сутки пожертвовали миллион

2 часа назад
Поклонники Мостика возмущены его четвертым местом в рейтинге котов десятилетия

Поклонники Мостика возмущены его четвертым местом в рейтинге котов десятилетия

4 часа назад
Охлобыстин объяснил, почему сначала вынесет из огня жену, а не детей

Охлобыстин объяснил, почему сначала вынесет из огня жену, а не детей

6 часов назад
Эксклюзив! Смотрите фрагмент фильма "Одесский пароход" Сергея Урсуляка

Эксклюзив! Смотрите фрагмент фильма "Одесский пароход" Сергея Урсуляка

6 часов назад
Фильм-катастрофа "Огонь": премьера тизер-трейлера

Фильм-катастрофа "Огонь": премьера тизер-трейлера

8 часов назад
Как уменьшить побочные действия статинов?

Как уменьшить побочные действия статинов?

24.12.2019 14:24
Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

24.12.2019 12:15
Болезни печени: симптомы и лечение

Болезни печени: симптомы и лечение

24.12.2019 11:44
Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

23.12.2019 08:30
Лютые морозы перекрыли основные дороги на Алтае

Лютые морозы перекрыли основные дороги на Алтае

17 минут назад
В Париже Рождество стало поводом для грусти

В Париже Рождество стало поводом для грусти

37 минут назад
"Ко мне никто не подходит": мать обвиняет врачей в смерти 13-летней дочери

"Ко мне никто не подходит": мать обвиняет врачей в смерти 13-летней дочери

1 час назад
Умер писатель и публицист Владимир Бушин

Умер писатель и публицист Владимир Бушин

1 час назад
Игра с кошкой довела семилетнюю девочку до гибели

Игра с кошкой довела семилетнюю девочку до гибели

2 часа назад
"Русский Cybertruck" продают за 666 тысяч рублей

"Русский Cybertruck" продают за 666 тысяч рублей

2 часа назад
Врач рассказал, чем нельзя закусывать алкогольные напитки

Врач рассказал, чем нельзя закусывать алкогольные напитки

2 часа назад
Впервые после аварии на Чернобыльской АЭС в Припяти установили новогоднюю елку

Впервые после аварии на Чернобыльской АЭС в Припяти установили новогоднюю елку

3 часа назад
Теплый декабрь не помеха: в Москве создают ледяную сказку

Теплый декабрь не помеха: в Москве создают ледяную сказку

3 часа назад
В правительстве не верят в возможность ухода Apple из России

В правительстве не верят в возможность ухода Apple из России

4 часа назад
"Шапито", "Чародеи", "Уж и еж": составлен список самых оригинальных названий СНТ

"Шапито", "Чародеи", "Уж и еж": составлен список самых оригинальных названий СНТ

4 часа назад
Кардашьян подарила дочери куртку Майкла Джексона за 4 миллиона

Кардашьян подарила дочери куртку Майкла Джексона за 4 миллиона

4 часа назад
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после инсульта

Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после инсульта

4 часа назад
Подростка забили гантелей и битой после отказа полиции искать его

Подростка забили гантелей и битой после отказа полиции искать его

4 часа назад
Время умирать: насильственные смерти римских императоров происходили по единому шаблону

Время умирать: насильственные смерти римских императоров происходили по единому шаблону

4 часа назад
Московский пенсионер продал коллекцию драгоценностей за 2 миллиона долларов "банка приколов"

Московский пенсионер продал коллекцию драгоценностей за 2 миллиона долларов "банка приколов"

4 часа назад
Первая "Таврия" отправилась обратно в Петербург

Первая "Таврия" отправилась обратно в Петербург

4 часа назад
В новых билетах РЖД появилась просьба пускать пассажиров верхних полок на нижние

В новых билетах РЖД появилась просьба пускать пассажиров верхних полок на нижние

5 часов назад
Владельцы русской копии Cybertruck выставили автомобиль на продажу

Владельцы русской копии Cybertruck выставили автомобиль на продажу

5 часов назад
Российский сухогруз сел на мель у побережья Турции

Российский сухогруз сел на мель у побережья Турции

5 часов назад
Штаты сокращают расходы на флот. Под нож идут ракетные крейсеры

Штаты сокращают расходы на флот. Под нож идут ракетные крейсеры

6 часов назад
Новый год за решеткой: во ФСИН рассказали, как отметят праздник полмиллиона зеков

Новый год за решеткой: во ФСИН рассказали, как отметят праздник полмиллиона зеков

6 часов назад
Девочка, избитая тетей, отправится домой в Ингушетию

Девочка, избитая тетей, отправится домой в Ингушетию

6 часов назад
Владеть автомобилем в России оказалось дороже, чем в Англии

Владеть автомобилем в России оказалось дороже, чем в Англии

6 часов назад
В Кремле не согласны со словами Лукашенко об "этапе раздорожья"

В Кремле не согласны со словами Лукашенко об "этапе раздорожья"

7 часов назад
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

7 часов назад
Все "Лады" подорожают с Нового года

Все "Лады" подорожают с Нового года

8 часов назад
Прошла новогодняя елка "МУЛЬТ в кино"

Прошла новогодняя елка "МУЛЬТ в кино"

8 часов назад
В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл"

В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл"

11 часов назад
Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году

Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году

14 часов назад
"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

23.12.2019 19:39

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку