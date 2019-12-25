В Париже Рождество стало поводом для грусти

Без перерыва на Рождество протестуют французы. Накануне Париж увидел самую грациозную акцию против пенсионной реформы.

Балерины в белоснежных пачках, которым теперь предлагается уходить на пенсию в шестьдесят два, станцевали партию из "Лебединого озера" Чайковского на фоне антиправительственных транспарантов, а музыканты симфонического оркестра исполнили "Марсельезу" с лозунгом "культура в опасности". Две недели столица Франции живёт без классических спектаклей и концертов. Бастуют и работники транспорта — на вокзалах давка и очереди, а желающие не пропустить свой поезд, занимают свое место через окно.

Апогеем рождественского хаоса стала отмена самой важной для парижан мессы. Впервые за последние лет 200 главная рождественская служба Парижа проходит не в соборе Notre-Dame, а в церкви: тоже готическая, тоже старинная, XIII века.

Посредине возвели деревянную конструкцию для литургии, такую же, как была в соборе парижской богоматери, храме, который в апреле едва не разрушил сильнейший пожар.

"Я здесь первый раз в этой церкви, это необыкновенно, что нам дали провести службу здесь, хотя Notre-Dame вдохновлял меня своей монументальностью, передавал определенные эмоции", — говорит Лучия Мерсье.

Дух главного парижского собора в этой церкви постарались передать не только через ангельские голоса детского хора — того самого, который сопровождал службы в Notre-Dame, но сюда же перенесли уцелевшую готическую скульптуру девы марии с младенцем, рассказывает нам настоятель и хранитель Notre-Dame Патрик Шове. "Она стояла около одной из колонн, как раз, где своды обвалились и на ней ни царапины, это настоящее чудо, ведь эта статуя XIV века могла быть уничтожена.

Вокруг Notre-Dame сегодня тихо. К Рождеству, как всегда, организовали подсветку фасада. И туристы по-прежнему фотографируются на фоне собора. Здание сейчас готовят к началу реставрационных работ. Тогда, в апреле казалось, что стены не выстоят, вспоминает француз, студент МГИМО, который узнал о пожаре, будучи в Москве.

"Мне было приятно, когда я видел, что все россияне были со мной и они плакали, как мы, они думали, что это не просто французская трагедия, но тоже русская", — сказал Рено Николас.

Россия будет участвовать в восстановлении собора. Хотя его двери пока закрыты, он продолжает жить — в июне там провели первую символическую службу. "Нас было человек 30 и все в касках, забавно смотрелось. Вы знаете, мы стояли в особенном месте, рядом с терновым венцом, который почитается у православных, у русских", — отметил капеллан Жак Долонжон.

Эту рождественскую мессу отец Долонжон отслужил в церкви в полутора километрах от Notre-Dame. Бок о бок вместе с прихожанами они молились о скорейшем возрождении парижской жемчужины.