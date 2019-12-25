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25 декабря 201921:10 Александр Карпов

20 тысяч штрафа: рэпер дешево отделался за внушительный затор

20 тысяч штрафа: рэпер дешево отделался за внушительный затор

20 тысяч рублей штрафа за то, что перекрыл Новый Арбат. Такое наказание назначил сегодня Пресненский суд рэперу Григорию Зирояну. Экстравагантный выход певца и съемки клипа обернулись внушительной пробкой для сотен автомобилистов. И вот накануне Зироян сам явился в полицию.

Сегодняшний суд над поющим автохулиганом Зирояном не обошелся без инцидента — вот, вы видите. не пускают Maybach на территорию суда для того, чтобы забрать подсудимого. Роскошный автомобиль выгнал за шлагбаум разъяренный охранник.

Сам Григорий Зироян, прибыл на заседание на чуть менее комфортабельном автозаке. Минувшую ночь рэпер провел в отделении.

"23-летний правонарушитель добровольно явился в отдел ГИБДД. В отношении гражданина составлены протоколы об административном правонарушении", — сообщил Владимир Васенин, начальник пресс-службы главного управления МВД.

"Скажите, вы признаете свою вину за содеянное? — Конечно, да, я признаю свою вину. Я знаю, что нельзя ходить по проезжей части", — покаялся музыкант.

На допросе Зироян вел себя как провинившийся школьник. От брутальности артиста Зироя, перекрывшего в халате и тапках Новый Арбат, не осталось и следа.

Выходка дорого обошлась городу. Сотни автомобилистов застряли в мертвой пробке. Вот скорая помощь прорывается мимо заслона из 13 Maybach — возможно с тяжелым пациентом. А вот машины спецслужб и полиции вынуждены выруливать на встречку.

Однако вердикт суда оказался неожиданно мягким — мизерный штраф: "Назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей".

Зироян в буквальном смысле дешево отделался, чего не скажешь о водителях Maybach, арендованных для съемок клипа. Они утверждают, что наниматель их обманул.

"Мы находимся сейчас в простое по сути. Наши машины — в административном розыске, нас заранее не предупредили о том, что будет вот это вот всё. — Сумму штрафа знаете? — Ну она варьируется от 5 до 10 тысяч", — сказал Владислав Шиляев, водитель.

Плюс они платят из своего кармана по 30 тысяч в день за простой машин. Однако рэпера это, похоже, не волнует.

"А вы почему себя артистом считаете? — Вы работу журналиста выполняете, а я работу артиста выполняю. — Работа артиста заключается в том, чтобы перекрыть Новый Арбат и пройти без штанов? — Ладно, давайте не будем провоцировать!", — обиделся Зароян.

Вывод обескураживающий — оказывается, можно всего за 20 тысяч рублей перекрыть одну из главных транспортных артерий города и безнаказанно вытворять на ней всё, что вздумается.

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