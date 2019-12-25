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25 декабря 201920:50

Кононов впервые высказался о фанатах "Спартака" после отставки

spartak.com

Бывший тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о взаимоотношениях с болельщиками красно-белых, большинство из которых требовали увольнения специалиста. Он признался, что ни разу не сталкивался с агрессией, когда встречал спартаковских фанатов поодиночке.

Кононов впервые после ухода из клуба решил высказаться в адрес поклонников "Спартака". Он заявил, что в других клубах у него никогда не было проблем с болельщиками. В отличие от столичной команды.

"Я просил поддержать не себя, а нашу молодую команду. Мне казалось, что меня слышат. Но потом началось… У меня было ощущение, что какие-то вещи происходят не просто так. Оно и осталось", – цитирует Кононова "Спорт-экспресс".

53-летний специалист заявил, что настоящие болельщики стараются помогать команде всеми возможными способами, приведя в пример фанатов "Ливерпуля". В "Спартаке" же, по словам экс-наставника клуба, он надеялся показать результат, чтобы болельщики поменяли свое мнение о нем. Однако у него не получилось.

"Когда я встречал и встречаю болельщиков "Спартака" на улице, поодиночке, с агрессией ни разу не сталкивался. Была только поддержка и понимание, что работу я выполняю честно", – заявил специалист.

Напомним, что Кононов был уволен 29 сентября после поражения "Спартака" от "Оренбурга" в 11-м туре чемпионата России.

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