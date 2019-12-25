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25 декабря 201921:45

"Северсталь" обыграла "Сочи", "Нефтехимик" взял верх над "Ак Барсом"

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Континентальной хоккейной лиге были сыграны еще два матча регулярного чемпионата. В Череповце местная "Северсталь" оказалась сильнее "Сочи" со счетом 4:2, а казанский "Ак Барс" по буллитам в гостях уступил нижнекамскому "Нефтехимику" – 1:2.

Череповецкая команда сумела прервать пятиматчевую серию поражений. В составе победителей шайбы забросили Владислав Кодола, Егор Морозов, Егор Яковлев и Александр Петунин. У гостей отличились Роберт Росен и Юрий Александров.

В Нижнекамске соперники обменялись шайбами Романа Рукавишникова ("Ак Барс") и Мэтта Уайта ("Нефтехимик"). В овертайме командам отличиться не удалось. А в серии буллитов все тот же Уайт принес победу нижнекамским хоккеистам.

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