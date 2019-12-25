МИД РФ обвинил генсека ООН в попустительстве антироссийской политики США

Невыдача американских виз российским офицерам военно-штабного комитета Совета Безопасности ООН происходит при попустительстве со стороны генсека организации Антониу Гутерреша.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в конце сентября 2019 года Вашингтон отказал в выдаче виз ряду членов российской делегации на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и обратила внимание на продолжающийся саботаж со стороны американского Госдепа в отношении российских сотрудников секретариата ООН в Нью-Йорке​​​.

По информации Захаровой, российские офицеры, которые назначены решением генсека ООН, вынуждены месяцами ждать выдачи американской визы, а некоторые даже свыше одного года.

Представитель МИД РФ считает, что нарушение США Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН происходит при попустительстве генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который не обращает внимания на сложившееся положение дел.

Захарова рассказала, что произвол в отношении российских дипломатов заключается и в том, что им не продлевают визу на пребывание в США, в результате чего им приходится завершать контракт и возвращаться домой. Она отметила, что при этом американцы на место россиян продвигают своих людей, в том числе, военнослужащих.