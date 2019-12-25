КХЛ. "Динамо" впервые в сезоне победило ЦСКА

В Москве завершилось принципиальное столичное дерби между хоккеистами ЦСКА и "Динамо". Бело-голубые на выезде добились победы со счетом 3:0, впервые переиграв армейцев в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Дубль в этой встрече оформил форвард гостей Дмитрий Яшкин. Еще одна шайба оказалась на счету защитника Михала Чайковски. Вратарь "Динамо" Иван Бочаров оформил третий "сухарь" в нынешнем сезоне.

Ранее армейцы дважды брали верх над бело-голубыми с одинаковым счетом – 2:1. ЦСКА с 59 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. "Динамо" идет третьим на Западе, набрав 53 балла.