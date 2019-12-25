Песков рассказал, обсуждал ли Путин с Гуцериевым его ситуацию с обыском и допросом

В среду, 25 декабря, основатель и совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев принял участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ситуация с компанией российского бизнесмена не обсуждалась на данном мероприятии.

Михаил Гуцериев в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения об обысках и о том, что его вызывали на допрос, заявил, что все происходящее в интернете и связанное с группой "Сафмар" является неправдой, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация об обысках в квартире бизнесмена. Также появились сообщения о его допросе по делу о контрабанде нефтепродуктов. "Сафмар" опровергла данную информацию.

Группа, совладельцем которой является Гуцериев, является одной из крупнейших в России промышленно-финансовых групп. В ее состав входят ритейлер "М.Видео-Эльдорадо", компания "РуссНефть", холдинг "Русский уголь". Также у группы "Сафмар" имеются медиаактивы — семь федеральных радиостанций, а также телевизионный холдинг Bridge TV.