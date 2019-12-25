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25 декабря 201922:45

В доме российского писателя фантастики нашли оружейный склад

Facebook / Александр Конторович

У российского писателя фантастики Александра Конторовича обнаружили целый склад оружия, который он хранил в собственном доме на Мосфильмовской улице в столице. С проверкой сотрудники правоохранительных органов нагрянули к нему во вторник, 24 декабря, но известно об этом стало лишь сегодня.

Среди оружия, который хранил в своем доме Конторович, многочисленные гранаты различных предназначений, запалы, взрывпакеты. Пока неизвестно, является ли найденное предметами боевого оружия. В настоящее время они изъяты и направлены на экспертизу, сообщает РЕН ТВ.

Александру Конторовичу 62 года. С 1975 по 1977 годы он служил в Советской Армии ВС СССР. До 1996 года он был на службе в звании майора. После этого занимался разработкой средств и методов контртеррористической борьбы. С 2000 года Александр Конторович был советником одного из структурных подразделений Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа". С 2009 года мужчина занимался литературной деятельностью.

Особую известность Конторовичу принесли такие фантастические произведения как "Черные бушлаты", "Спецназовец будущего", "Рыцарь в серой шинели", "Черная пехота".

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