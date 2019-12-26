Удочерение и долги в придачу: в Самарской области решают, как помочь приемной семье

В Самарской области разбираются, как помочь приемной семье. Удочерив двух сестер, новые родители получили в придачу двухмиллионный долг за ипотеку и услуги ЖКХ.

Елена Белова познакомилась со своими дочерьми в детском доме и уже не представляет жизни без них. Полгода назад семья удочерила двух осиротевших девочек-сестер. Вместе с детскими голосами и любовью супружеская пара неожиданно подучила наследство — долги за коммунальные услуги по двум квартирам и полутора миллионный долг перед банком за ипотеку. Узнали об этом, правда, уже после оформления опекунства.

"За неделю до вступления в наследство нам позвонил помощник нотариуса и прокомментировал, что пришли бумаги из реестра на вторую квартиру, двухкомнатная, которая находится в ипотеке. У нас произошел шок".

Елена Белова — кондитер, ее муж — механик. В простой семье таких денег на выплаты банку нет.

Стандартная панельная пятиэтажка, третий этаж. Тут как раз находится та самая квартира, которая досталась девочкам. Приобрели ее шесть лет назад. По словам соседей, уже долгие годы квартира пустует, жильцов не видно.

Ключи от ипотечной квартиры находятся и вовсе у соседей. Их оставила несколько лет назад семья, которая снимала это жилье.

Покойная мама девочек ипотеку не оплачивала несколько лет. В январе 2017 года решением суда квартиру должны были передать банку в счет погашения долга. Но эти два года пени продолжали накапливаться. Сейчас долг за квартиру выше, чем она стоит на самом деле с учетом штрафов.

"Видите, ноль человек живет. Я никогда не видел владельцев. Вот долг за коммуналку — 97 тысяч", — говорит начальник управляющей компании дома Сергей Саркисян.

"О долгах должны были предупредить заранее. Да и по процедуре приставы должны были квартиру в счет погашения долга сразу после решения суда", — говорит адвокат семьи Нина Иванова.

Сейчас ведутся переговоры с банком о погашении штрафов. В министерстве социальной политики области обещают помочь оплатить долги за коммунальные услуги. Новые родители девочек подали иск на несвоевременную работу приставов. В январе будет суд. Специальная комиссия проверяет работу органов опеки города.

"Тезис о том, что семье предстоит платить огромный долг, я хотела бы сразу закрыть. Этого безусловно не будет. Все проблемы перевешивать на семью никто будет, будем разбираться и решать", — объясняет министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

"Сейчас идет период адаптации детей в семье. Дети жили в плохих условиях, видели пьянки. Есть пробелы в образовании. Сейчас нужно уделять им большое внимание и точно не бегать с бумажками", — комментирует ситуацию руководитель общественной организации "Домик детства" Антон Рубин .

Случаи, когда осиротевшим детям остаются долги родителей в наследство, сейчас нередки. Но если обычно речь идет о десятках тысяч, то тут миллионы. Несмотря на финансовые трудности, отказываться от детей новая семья не будет.