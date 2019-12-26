Игорь Никитин: ЦСКА проиграл "Динамо" из-за глупости

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин объяснил, почему его команда потерпела поражение в столичном дерби с "Динамо". Также наставник красно-синих заявил, что второй матч за два дня сказался на игре его подопечных против бело-голубых.

"Мы там глупость сделали во втором периоде, это нам, в принципе, и стоило поражения. Где-то сил не хватило, чтобы отыграться… Устали, но до пяти нужно уметь считать… Это глупость, а не вынужденная ошибка", – цитирует Никитина официальный сайт ЦСКА.

Во втором периоде в одном из моментов на площадке появились сразу семь хоккеистов хозяев льда. За нарушение численного состава армейцы были наказаны двухминутным штрафом, который реализовали гости, поведя в счете. Встреча завершилась победой "Динамо" – 3:0. Последняя шайба была заброшена уже в пустые ворота.

Накануне матча с бело-голубыми ЦСКА сыграл с магнитогорским "Металлургом". Дважды уступая по ходу встречи, армейцы добились итоговой победы со счетом 3:2.