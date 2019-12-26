"Мечтай со мной": проект помогает исполнить заветные мечты тяжелобольных детей

Всероссийский проект "Мечтай со мной" помогает исполнить заветные мечты тяжелобольных детей. Новогоднее желание незрячей Регины Парпиевой из Нижегородской области в прошлом году помог осуществить президент. Девушка собирается стать журналистом, и мечтала взять интервью у известного политика. Теперь Регина хочет помочь волонтеру, которая занимается с детьми-инвалидами.

Спустя год после дебюта в телевизионной журналистике — первое интервью и сразу с президентом страны — она отправляется в российскую глубинку: поездом до Казани, затем еще 4 часа до Кировской области.

Регина Парпиева полностью потеряла зрение в 8 лет из-за осложнений после гриппа. Играет на фортепьяно, профессионально занимается плаванием, мечтает стать журналистом.

Год назад волонтеры проекта "Мечтай со мной" помогли Регине исполнить это желание.

Оказавшись впервые перед телекамерами, она держалась уверенно и совсем не волновалась. Она спрашивала президента не о политике и не о делах, а о том, что ее искренне интересовало: о чем мечтал Владимир Путин в детстве, к какой профессии готовился, о чем мечтает теперь.

Во время экскурсии по Казанскому Кремлю она интересуется о деталях архитектуры, а у съемочной группы вестей спрашивает о драматургии предстоящего интервью.

"Большая благодарность организаторам "Мечтай со мной", которые проделали колоссальную работу. Дарят больным детям осуществления мечт, таких которые бы они сами не смогли бы добиться. Они как Деды Морозы, приходят и исполняют желание детское, это удивительно", — говорит мама Регины.

Для Регины это первая служебная командировка по заказу одного из ведущих изданий страны.

В небольшом городе Малмыж на юге Кировской области волонтер Алина Дъяконова занимается с детьми-инвалидами собакотерапией. Интервью для федерального СМИ поможет добровольцам расширить границы своего проекта.

Начинающий репортер Регина Парпиева готовится к сдаче вступительных экзаменов. Она мечтает учиться в МГУ, но самое заветное желание — вернуть зрение. Она верит, что и у этой мечты есть шанс стать реальностью.