Производство виноградных улиток внесут в перечень сельхоздеятельности. Благодаря фермеру из Подмосковья.

В шести таких улитках белка столько же, сколько в килограмме говядины. Сергей Балаев выращивает этих моллюсков уже более пяти лет. Сам себя называет фермером, да только по закону им не является. По крайней мере, пока.

"Люди, которые разводят улиток, хотят, чтобы это был не просто вид деятельности, а сельскохозяйственный вид деятельности. А то, если человек разводит коз или рыбу, то он фермер, а если улитку, то нет. Поэтому, если улитку внесут в сельхоздеятельность, то мы получаем гранты, мы получаем субсидии и можем использовать сельхозземлю для выращивания этой улитки, а там площади нужны большие", — говорит заводчик виноградной улитки Сергей Балаев.



После того, как Сергей задал этот вопрос президенту, Министерство сельского хозяйства вступило в диалог с заводчиками улиток. Два главных вопроса — как ввезти из-за границы моллюсков для разведения и когда можно внести в список видов сельхоздеятельности разведение улиток.



В планах без пяти минут фермера производить хотя бы 100 тонн улиток в год, а не 5-6, как сейчас. Но дело не только в отсутствии фермерского статуса. В России улитки не самый популярный продукт, а зря.

Несколько минут в духовке и эффектное блюдо готово. Причем, по словам тех, кто разводит таких улиток, они могут не только удовлетворить вкус самых притязательных гурманов, но еще и продовольственную безопасность для страны обеспечить, и даже рождаемость повысить.



Про продовольственную безопасность заводчики рассуждают потому, что в улитках много качественного белка, а еще эти моллюски содержат афродизиаки. Эти вещества как раз могут косвенно повлиять на повышение рождаемости.



Пока заводчики выращивают моллюсков только летом и за сезон доводят улиток до взрослого состояния, хотя в природе они растут несколько лет.

Чтобы добиться результата, нужен регулярный полив, специальные зерновые корма, деревянные домики — места, где улитки могут укрыться от солнца, и даже постоянный присмотр, как за детьми малыми — улитки любят забираться на высоту, например, на столбики ограждений, нередко падают и умирают.

Но результат того стоит — отечественные улитки вкуснее замороженных из Европы, да и дешевле, второе. Так что следующий этап для будущих фермеров — построить уже круглогодичные фермы для непрерывного производства.