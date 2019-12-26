Китайцы ввели в футболе жесткий потолок зарплат для легионеров

Китайская футбольная ассоциация решила внести ряд изменений, касающихся финансовых вопросов функционирования клубов. По мнению спортивных чиновников, огромные деньги, потраченные на легионеров, не принесли особой пользы местному футболу. Более того, такая политика может разорить многие команды.

Как сообщает Titan Sports Plus, с 1 января 2020 года зарплаты иностранных игроков не должны превышать 3 миллионов евро. Это не касается тех легионеров, которые заключили контракты ранее этого срока.

Что касается китайских футболистов, то они не смогут получать больше 1,29 миллиона евро. Правда, игроки сборной Китая имеют право потребовать 20-процентную надбавку.

Тем не менее у местных клубов будет возможность приглашать дорогостоящих иностранцев за счет бонусной программы, которая не подпадает под потолок зарплат.