В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января. В первый день соревнований сборная России сыграет с хозяевами турнира.

На групповом этапе российские хоккеисты также сразятся с командами Канады (28 декабря), США (29 декабря) и Германии (31 января). Все эти встречи россияне проведут в Остраве.

В Тршинеце пройдут соревнования другой группы, в которую попали представители Казахстана, Словакии, Финляндии, Швеции и Швейцарии.

Четвертьфинальная стадия молодежного чемпионата мира стартует 2 января. В нее попадут по четыре команды из каждой группы.

Молодежные чемпионаты мира под эгидой IIHF проводятся с 1977 года. Последний раз сборная России становилась чемпионом мира в 2011 году. Всего же на счету россиян (учитывая и советский период) 13 побед в турнире. Опережают нашу команду лишь канадцы. Они становились сильнейшими на планете 17 раз.

Действующим чемпионом мира является молодежная сборная Финляндии. Российские хоккеисты на прошлогоднем турнире завоевали бронзовые медали.