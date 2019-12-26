Стрельба во французском Безансоне: три человека пострадали

Стрельба произошла во французском городе Безансон.

По меньшей мере три человека пострадали, они в больнице, один в критическом состоянии, сообщает "Россия 24".

По данным полиции, нападение устроила группа неизвестных — три или четыре человека в масках. На месте происшествия нашли гильзы и гранату. Личности нападавших устанавливают.

Прокуратура Безансона ведет расследование.