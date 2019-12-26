НХЛ. "Красные" победили на Красной площади

Предновогодний матч Ночной лиги по хоккею традиционно провели на Красной площади. Под номером 11 на лед вышел президент России. Команда Владимира Путина победила со счётом 8-5. Как проходила игра?

Зима в Москве теплая и бесснежная, но лед на Красной площади — идеальный. На площадке под своим 11-м номером разминается Владимир Путин. Это матч Ночной лиги, красные против белых.

"Очень приятно играть в хоккей. Это дело мы любим, и я лично рад, что наши руководители, особенно Владимир Владимирович, уделяют этому внимание и любят хоккей", — говорит трехкратный чемпион мира Сергей Федоров.

За президента играет министр обороны; у Сергея Шойгу на свитере номер 13. В их команде чемпионы мира и олимпийских игр. В белой форме — губернаторы, бизнесмены и легенды хоккея.

Более знакового места для игры в хоккей и придумать сложно: центр России, центр Москвы, центр Красной площади.

"Играть на Красной площади — непередаваемое чувство", — объясняет двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Первыми гол забивают "белые", команда президента идет отыгрываться. Владимир Путин — постоянно в борьбе, на острие атаки.

Наконец, вратаря соперников удается пробить. Броски президента в этот день отражал тульский губернатор Алексей Дюмин. И так успешно, что в перерыве пришлось объясняться.

"Я играю в команде, которая играет против президента РФ, против легенд. Конечно, это непросто; это и психологическое давление, это и давление со стороны олимпийских легенд, но мы стараемся", — говорит чиновник.

Перерыв в теплом кафе — возможность пообщаться. Сергей Шойгу, похоже, рассказывает президенту об интернет-ролике со скоростным поеданием кукурузы. А бизнесмен Геннадий Тимченко призывает повышать хоккейное мастерство. Есть время и поздравить с днем рождения олимпийского чемпиона Виталия Прохорова. Но зрители уже зовут на лед.

Игра идет упорная, все решается в последние минуты: министр обороны забивает штрафной бросок, еще одна шайба — и на счету президента.

"Президент здорово сыграл, — говорит олимпийский чемпион Валерий Каменский, — с его графиком это тяжело, но он показывает хороший хоккей".

Итоговый счет 8:5 в пользу "красных". Владимир Путин совершает круг почета, и по старой традиции команды обмениваются рукопожатиями.