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26 декабря 201907:27

В Саудовской Аравии запретили ранние браки

В Саудовской Аравии запретили ранние браки

В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий запретили ранние браки.

Теперь по закону жениться и выходить замуж можно лишь по достижении 18 лет. Все, кто младше, для вступления в брак должны получить разрешение специального суда, сообщает "Россия 24".

В январе 2019 года в Саудовской Аравии вступил в силу запрет жениться подросткам младше 15 лет. До этого в королевстве закон не определял минимального возраста вступления в брак, из-за чего стала очень актуальной проблема выдачи девочек замуж за взрослых мужчин.

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