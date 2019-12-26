Бывший глава МИД Австрии - о холодной войне и сотрудничестве с Россией

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль упрекнула Евросоюз в том, что он не поддержал идеи Владимира Путина.

Речь шла о выступлении российского лидера в германском Бундестаге вскоре после терактов в США 11 сентября 2001 года. Тогда Владимир Путин призывал Европу отказаться от шаблонов холодной войны и сотрудничать с Москвой, как с равноправным партнером.

По словам Кнайсль, на речь президента тогда никто не отреагировал должным образом. И вместо того, чтобы принять важные для всех решения вместе с Россией, Европа лишь впустую потратила время.