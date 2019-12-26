Олег Знарок – о 5:0 в Новосибирске: в принципе показали неплохой хоккей

Главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над "Сибирью" (5:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Мы провели неплохую игру. Не все получалось, но в принципе показали неплохой хоккей, – приводит слова Знарка пресс-служба "Спартака". – Почему Беспалова поставил в ворота? У нас есть план, по которому сегодня играл он. Никита – молодец, сыграл "на ноль".

"Спартак" одержал четвертую победу кряду и с 51 очком поднялся на четвертое место в Западной конференции, а "Сибирь", потерпевшая второе поражение в последних пяти играх, расположилась на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 45 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ подопечные Знарка в пятницу, 27 декабря, на выезде сыграют с челябинском "Трактора", а новосибирцы в тот же день примут петербургский СКА