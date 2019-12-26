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26 декабря 201908:51

Мединский рассказал о перестановках в "Роскино" и переменах на "Ленфильме"

Мединский рассказал о перестановках в "Роскино" и переменах на "Ленфильме"

Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал возможные кадровые перестановки в руководстве "Роскино". Сменить главу компании постановил на днях совет директоров.

Как рассказал Мединский, "Роскино" занималось поддержкой, продвижением и продажей российского кино за рубежом. Компанию 8 лет возглавляла Екатерина Цетуридзе. Министр культуры отметил, что она немало сделала для того, чтобы российские фильмы были представлены на зарубежных выставках, фестивалях и стендах. "Мы очень ей за это благодарны", — сказал Мединский.

Однако, по его убеждению, в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании. Ее необходимо выводить на качественно новый уровень. Поэтому совет директоров принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства компании.

Министр рассказал также о переменах на "Ленфильме", где тоже произошло обновление руководства. По заверению Мединского, Минкультуры и далее собирается поддерживать киностудию, сообщает "Россия 24".

"Ленфильм", по его словам, необходимо сохранить как самостоятельную независимую киноплощадку и кинокомпанию. "Кто бы не возглавил Ленфильм в ближайшее время, политика на возрождение студии останется прежней", — сказал министр. Он также добавил, что со стороны Министерства культуры будут приложены все усилия для загрузки мощностей "Ленфильма".

Мединский особо отметил, что "Ленфильм" — это национальное достояние, и он останется самостоятельной национальной киностудией. "Мы будем его развивать", — заверил чиновник.

Ранее сообщалось, что совет директоров принял решение о снятии с должности генерального директора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина. Вместо него назначат временного управляющего. До его назначения Пичугин будет исполнять обязанности гендиректора "Ленфильма". Председателем совета директоров компании был единогласно переизбран кинорежиссер Федор Бондарчук.

Корни "Ленфильма" восходят к Военно-кинематографическому отделу Скобелевского комитета, учрежденному в марте 1914 года. Свое название студия получила в 1934 году, когда на экраны вышел фильм "Чапаев".

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