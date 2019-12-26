Шахматы. Россия во второй раз принимает чемпионат мира по рапиду и блицу

В Москве стартует чемпионат мира по шахматам в дисциплине рапид и блиц. На турнире выступят лучшие шахматисты планеты, в том числе абсолютный чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Турнир с миллионным призовым фондом начнется в четверг, 26 декабря, в Лужниках. В мужском турнире примут участие около 250 человек, в женской сетке больше ста. Россия второй раз подряд принимает чемпионат мира по рапиду и блицу, в прошлом году был Санкт-Петербург.

Если рапид, где у игрока на партию 15 минут – это активные шахматы, то блиц, когда всего три минуты – молниеносные. Абсолютный чемпиона мира и суперзвезда, норвежец Магнус Карлсен – рекордсмен блица – четыре титула.

Чемпион в рапиде – россиянин Даниил Дубов, а 14-й чемпион мира Владимир Крамник, хоть и завершил карьеру, но для московского чемпионата мира сделал исключение.