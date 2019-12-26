На космодром Восточный прибыли сразу три ракеты "Союз-2.1б". Для приемки такого ценного груза была развернута целая операция. Изначально специалисты проверили железную дорогу с помощью дефектоскопов, затем около месяца по ней везли высокочувствительные составные части космических кораблей. Напомним, детали были отправлены из Самары.

На станцию Ледяная долгожданный спецсостав прибыл около четырех утра, на улице — минус 40, поезд пыхтит. От Самары до Восточного он проделал путь в 6,4 тысячи километров, это расстояние в 4 раза больше, чем до Байконура. Однако космической его скорость назвать сложно, внутри вагонов поезда — высокочувствительное оборудование. Его не только нельзя кантовать, но и прикасаться можно только с особой осторожностью.

"Такой протяженный состав на космодром прибыл впервые в его истории. Стоит поезд из 37 вагонов, что на 13 превышает длину обычного", -передает корреспондент ГТРК "Амур" Анна Шантыка.

Специалистам Восточного сперва приняли груз у железнодорожников, заглянуть нужно было в каждый вагон — проверить исправность и наличие пломб на контейнерах. Потом спецсостав перевели с Транссиба на свою внутреннюю дорогу. Далее вагоны, которые растянулись по рельсам почти на километр, расцепили и перестыковали — в таком порядке, в каком части ракеты должны заехать на технический комплекс космодрома. На то, чтобы привести в порядок один "Союз" ушло около шести часов.

"Вагоны разместят на складе технического комплекса и поставят на хранение до того, как они будут разгружены. Сам процесс разгрузки начнется в январе 2020 года", - руководитель филиала ФГУП "ЦЭНКИ" — КЦ "Восточный" Роман Бобков.

На складе уже подготовили места для приема будущих ракет, а личный состав прошел подготовку к самостоятельным действиям в составе боевых расчетов.

"Кроме этих трех "Союзов" с августа на техническом комплексе Восточного хранятся детали еще для двух ракет. Чтобы комплект был полным, остается доставить космические аппараты и разгонные блоки", — рассказала Анна Шантыка.

По планам, в 2020 году с космодрома проведут сразу пять запусков. Первый из них должен пройти в апреле. Он станет полностью коммерческим. Известно, что зарубежная компания отправит на нашей ракете оборудование для обеспечения широкополосного доступа в интернет пользователям со всего мира.