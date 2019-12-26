В Крым после пятилетнего перерыва прибыл первый поезд из Москвы

В четверг утром в Симферополе торжественно встретили первый поезд из Москвы. "Таврия" отправилась в Крым 24 декабря в 23:45 с Казанского вокзала. В составе — 16 двухэтажных вагонов СВ и купе, в целом почти 900 мест. Практически все они были проданы. Поезд проехал 2 009 километров за 33 часа, передает "Интерфакс".

Оператор пассажирских ж/д перевозок в Крым — транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в 2020 году планирует расширить географию поездок на полуостров. В настоящее время запущены два маршрута: из Москвы и Санкт-Петербурга. Составы идут в Крым через Керченский пролив по 19-километровому мосту, соединяющему материковую часть России с полуостровом.

Как сообщалось ранее, в среду утром в Севастополь прибыл первый поезд из Санкт-Петербурга, состоящий из 17 одноэтажных вагонов плацкарт и купе (более 600 мест). Он преодолел расстояние в 2 471 км за 43,5 часа, и в тот же день отправился по обратному маршруту.

Железнодорожная часть Крымского моста введена в эксплуатацию, ее на текущей неделе открыл президент РФ Владимир Путин.

Поезда из России в Крым раньше ходили через украинскую территорию.