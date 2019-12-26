В мытищинском лесу нашли скелет человека в спортивной сумке

В подмосковных Мытищах в лесном массиве нашли спортивную сумку, в которой оказался человеческий скелет. По данному факту начата доследственная проверка, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

Страшную находку обнаружили 25 декабря вблизи поселка Нагорное. По данным следствия, останки пролежали в сумке не меньше года – примерно столько времени прошло с момента смерти человека. Его личность и обстоятельства гибели следователям еще предстоит установить.

"Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщили в следственном управлении.

20 декабря сообщалось об аналогичной находке в Балахне Нижегородской области. Там в лесу обнаружили мешок с отрубленными человеческими ногами. Вскоре был задержан мужчина, которого заподозрили в убийстве и расчленении своей 96-летней тещи.