В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру

В Приморье мальчик застрелил свою 4-летнюю сестру из охотничьего ружья.

Старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская рассказала ТАСС, что ружье было отцом детей оставлено дома без контроля. Мальчик нашел его и случайно выстрелил сестре в живот. Девочка скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Также следствие даст оценку факту небрежного хранения огнестрельного оружия.

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ирина Медведева сообщила, что семья полная, в поле зрения органов опеки и полиции никогда ранее не попадала. Мальчику будет оказана психологическая помощь.