Петроглифы Хабаровского края признаны наследием народов России

Петроглифы Сикачи-Аляна признаны особо ценным объектом культурного наследия народов России. Это значит, что памятник федерального значения отныне под пристальным вниманием. Постановление о признании петроглифов наследием народов РФ подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Как сообщает ГТРК "Дальневосточная", наскальные изображения Сикачи-Аляна являются самым известным памятником древней культуры Хабаровского края. Они представляют из себя базальтовые валуны, на которых выбиты маски, звери, птицы, змеи и лодки. Всего обнаружили порядка 300 рисунков. В настоящий момент они находятся в предварительном списке ЮНЕСКО.

Отметим, что сейчас петроглифы не охраняются, и поэтому существует риск их уничтожения.