Мини-футбол. Чемпионы России дважды проиграли "коммунистам"

В преддверии нового года состоялись матчи 9-го тура российской Суперлиги по мини-футболу (футзалу). В двух центральных матчах чемпионы страны из "Тюмени" принимали клуб КПРФ и дважды проиграли на домашней площадке со счетом 1:3 и 2:3.

Эти матчи были интересны тем, что в них принимали участие два полуфиналиста континентальной Лиги чемпионов, которым предстоит борьба за главный клубный трофей Старого Света с двумя испанскими командами. Получилось, что "коммунисты" пока готовы чуть лучше сибиряков.

"Норильский никель" дважды уступил "Газпром-Югре" с одинаковым счетом 1:3. Лидеры турнира из "Синары" в Екатеринбурге победили "Ухту" – 4:0 и 7:3. Аутсайдеры из "Беркута" на домашней площадке дважды проиграли "Динамо-Самаре" – 3:4 и 3:4.

"Синара" сохранила лидерство, набрав 33 очка. В шестерку лучших входят "Газпром-Югра" (32 очка), КПРФ (28), "Норильский никель" (23), "Динамо-Самара" и "Тюмень" (по 22).