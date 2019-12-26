В Арсеньеве прокурор добился переселения семьи с детьми-инвалидами в человеческие условия

В жутких условиях проживала семья с детьми-инвалидами из города Арсеньева. При осмотре квартиры обнаружены следы присутствия грызунов, протекание батареи в комнате, сквозное отверстие в полу. Добиваться восстановления жилищных прав детей-инвалидов взялась прокуратура.

Прокурор Арсеньева после проверки установил, что администрация Арсеньевского городского округа предоставила семье квартиру по договору социального найма общей площадью 36 квадратных метров. При этом органом местного самоуправления не учтены нормы выделения жилых помещений, а также тот факт, что в семье проживает два ребенка-инвалида, их раздельное проживание невозможно.

Кроме того, передают "Вести: Приморье", по своему санитарному и техническому состоянию квартира не укладывается ни в какие нормы: следы крыс, текущая батарея, сквозное отверстие в полу между туалетом и коридором, наличие грибка на трубах в ванной комнате и на кухне, неисправная сантехника. Перечислять можно до бесконечности.

Прокурор обратился с исковым заявлением в Арсеньевский городской суд Он потребовал от администрации городского округа предоставить семье с детьми-инвалидами благоустроенное жилье площадью не менее 45 квадратных метров. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.