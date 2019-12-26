ММА. Олейник будет драться в андеркарде боя Макгрегора и Серроне

Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC анонсировала два поединка на турнире 18 января в Лас-Вегасе, главным событием которого станет бой ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне. В андеркарде этой встречи в октагон выйдут Алексей Олейник и Аскар Аскаров.

Олейник, выступающий в тяжелой весовой категории, проведет поединок против американца Мориса Грина. Оба бойца свои недавние бои проиграли: 42-летний россиянин в июле 2019-го уступил Уолту Харрису, а Грин в октябре проиграл техническим нокаутом Сергею Павловичу. Аскаров подерется с Тимом Элиоттом и для него бой станет вторым в UFC после дебютной ничьей.