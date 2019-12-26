Бизнес прекратят "кошмарить" статьей об организации преступного сообщества

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект об ограничении применения к бизнесменам статьи 210 УК РФ об организации преступного сообщества.

Ранее Верховный суд согласовал эти изменения с администрацией президента. Их цель – сократить число привлекаемой по ней предпринимателей​​​. По словам зампреда Верховного суда Владимира Давыдова, эту статью вменяют предпринимателям, что позволяет обойти запрет на их арест, дольше держать под стражей и добиваться более строгого наказания, передает РИА Новости.

В соответствии с документом, учредители, руководители и работники компании не могут подлежать уголовной ответственности по этой статье только в силу организационно-штатной структуры.

Ранее президент во время "Прямой линии" сказал, что под эту статью можно подвести совет директоров любой организации, если один из его членов замешан в нарушениях закона.