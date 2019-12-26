Определены составы всех команд-участниц Матча всех звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига объявила полный состав участников Матча звезд и Всезвездного уикенда, который пройдет 18-19 января 2020 года в столице России. Команды четырех дивизионов Лиги примут участие в мастер-шоу, а на следующий день в мини-турнире лучших.

Всего в главном шоу очередного сезона КХЛ в Москву приедут 40 хоккеистов, представляющих 24 клуба. Все они распределены по четырем сборным, представляющим четыре дивизиона Лиги – Дивизион Боброва, Дивизион Тарасова, Дивизион Харламова и Дивизион Чернышева. Больше всех игроков вызвано из московских "Динамо" и ЦСКА, "Ак Барса", "Автомобилиста", "Салавата Юлаева" и "Авангарда" – по трое из каждого.

В команде Дивизиона Боброва вратари Юлиус Гудачек ("Спартак"), Александр Самонов (СКА), полевые игроки Юусо Хиетанен, Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин (все — "Динамо" Москва), Микко Лехтонен ("Йокерит"), Яков Рылов ("Спартак"), Лаурис Дарзиньш ("Динамо" Рига), Даниил Вовченко ("Северсталь"), Владимир Ткачёв (СКА).

В сборной Дивизиона Тарасова голкиперы Илья Коновалов ("Локомотив"), Илья Сорокин, полевые игроки Мэт Робинсон, Кирилл Капризов (все – ЦСКА), Илья Шинкевич Александр Сёмин (оба – "Витязь"), Чарльз Дженовей ("Торпедо"), Вячеслав Грецкий ("Динамо" Минск), Стефан Да Коста ("Локомотив"), Мальте Стрёмвалль ("Сочи").

В список от Дивизиона Харламова вошли вратари Тимур Билялов ("Ак Барс"), Якуб Коварж, полевые игроки Найджел Доус, Павел Дацюк (все — "Автомобилист"), Кристиан Хенкель, Данис Зарипов (оба — "Ак Барс"), Юрки Йокипакка ("Сибирь"), Ник Бэйлен ("Трактор"), Сергей Мозякин ("Металлург"), Павел Порядин ("Нефтехимик").

В составе сборной Дивизиона Чернышёва голкиперы Юха Метсола ("Салават Юлаев"), Игорь Бобков, полевые игроки Вячеслав Войнов, Кирилл Семёнов (все — "Авангард"), Даррен Диц ("Барыс"), Адам Альмквист ("Адмирал"), Никита Сошников, Линус Умарк (оба — "Салават Юлаев"), Брэндон Ип ("Куньлунь Ред Стар"), Гинек Зогорна ("Амур").