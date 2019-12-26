В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство

В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского района Николая Фролова. Чиновник находится в больнице.

По предварительным данным, когда 43-летний Фролов около 8 часов утра в четверг открыл дверь своей Kia Sorento на улице Ильинского, сработало взрывное устройство, предположительно, закрепленное под капотом.

Пострадавшего доставили в больницу, по данным "Вести.Воронеж", он получил травму ноги, но его жизни ничто не угрожает.

На месте работают взрывотехники, выйти на след подозреваемых пока не удалось.

Фролов занимает должность главы Рамонского муниципального района Воронежской области с февраля 2018 года.