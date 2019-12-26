Состояние Галины Волчек без изменений, но врачи надеются на улучшение

Состояние художественного руководителя "Современника" Галины Волчек на данный момент стабильное, и врачи надеются на улучшение.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь театра Елена Волкова.

86-летняя актриса, режиссер и педагог была госпитализирована в Боткинскую больницу Москвы 23 декабря.

Сообщалось, что у нее двустороннее воспаление легких. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что Галина Волчек находится в реанимации, и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.