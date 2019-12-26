Новости Экономика

Все видео этой рубрики
26 декабря 201912:20

Миллер: поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся через несколько дней

Поставки российского газа по новому трубопроводу "Турецкий поток" начнутся уже через несколько дней. Об этом сообщил "Газпрома" Алексей Миллер. Торжественное открытие "Турецкого потока" пройдет 8 января в Стамбуле при участии лидеров двух стран — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана​​​.

Также Миллер сказал, что впереди завершение строительства "Северного потока-2", передает РИА Новости.

"Новые морские магистрали повысят энергетическую безопасность европейского региона. И помогут Европе в достижении экологических целей", — подчеркнул Миллер.

"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морском участке. Первая предназначена для поставок турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В начале декабря начались поставки газа в Китай по восточному маршруту трубопровода "Сила Сибири". Запуск прошел в режиме телемоста. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Сейчас

12:05

Миллер: поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся через несколько дней

11:09

Путин внес законопроект, облегчающий давление на бизнес

10:16

Многодетный отец из Гатчины отрицает изнасилование дочери

10:00

В Крым прибыл первый поезд из Москвы

23:14

Ольга Голодец возглавила Совет по развитию физкультуры и массового спорта

19:31

На встрече с бизнесменами Путин отметил устойчивый курс рубля

19:16

Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Бизнес прекратят "кошмарить" статьей об организации преступного сообщества

Бизнес прекратят "кошмарить" статьей об организации преступного сообщества

50 минут назад
В Крым после пятилетнего перерыва прибыл первый поезд из Москвы

В Крым после пятилетнего перерыва прибыл первый поезд из Москвы

2 часа назад
Миллер: поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся через несколько дней

Миллер: поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся через несколько дней

13 минут назад
Вильфанд попросил еще сутки, чтобы дать точный новогодний прогноз

Вильфанд попросил еще сутки, чтобы дать точный новогодний прогноз

10 минут назад

Трансляции

13:00

Заседание Госсовета РФ
15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство

В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство

1 час назад
Состояние Галины Волчек без изменений, но врачи надеются на улучшение

Состояние Галины Волчек без изменений, но врачи надеются на улучшение

24 минуты назад
Русская деревня вместо кушетки психотерапевта: тайная операция "Холоп" начинается

Русская деревня вместо кушетки психотерапевта: тайная операция "Холоп" начинается

46 минут назад
ГИБДД не нужна: с 1 января регистрировать автомобили будут дилеры

ГИБДД не нужна: с 1 января регистрировать автомобили будут дилеры

2 часа назад
В 2019 году больше всех разбогател Потанин

В 2019 году больше всех разбогател Потанин

4 минуты назад
Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России

Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России

3 минуты назад
Многодетный отец из Гатчины отрицает изнасилование дочери

Многодетный отец из Гатчины отрицает изнасилование дочери

1 час назад
Зампред Еврокомиссии написал Великобритании "любовное письмо"

Зампред Еврокомиссии написал Великобритании "любовное письмо"

13 минут назад
Уголовное дело возбудили в отношении школьника, напавшего на учителя с молотком

Уголовное дело возбудили в отношении школьника, напавшего на учителя с молотком

58 минут назад
Эксклюзив! Смотрите фрагмент фильма "Одесский пароход" Сергея Урсуляка

Эксклюзив! Смотрите фрагмент фильма "Одесский пароход" Сергея Урсуляка

22 часа назад
Фильм-катастрофа "Огонь": премьера тизер-трейлера

Фильм-катастрофа "Огонь": премьера тизер-трейлера

23 часа назад
Как уменьшить побочные действия статинов?

Как уменьшить побочные действия статинов?

24.12.2019 14:24
Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

24.12.2019 12:15
Болезни печени: симптомы и лечение

Болезни печени: симптомы и лечение

24.12.2019 11:44
Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

23.12.2019 08:30
Водителям официально разрешили не возить с собой распечатки ОСАГО

Водителям официально разрешили не возить с собой распечатки ОСАГО

1 час назад
Зачем нужны родители? Найдены самые древние свидетельства заботы о потомстве

Зачем нужны родители? Найдены самые древние свидетельства заботы о потомстве

1 час назад
Рухнувший светофор чуть не убил пенсионерку в Ярославле

Рухнувший светофор чуть не убил пенсионерку в Ярославле

2 часа назад
В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру

В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру

2 часа назад
Мединский рассказал о перестановках в "Роскино" и переменах на "Ленфильме"

Мединский рассказал о перестановках в "Роскино" и переменах на "Ленфильме"

3 часа назад
Пассажирка метро устроила поножовщину на "Новокузнецкой"

Пассажирка метро устроила поножовщину на "Новокузнецкой"

3 часа назад
В КНР опубликован доклад о проблемах американского общества

В КНР опубликован доклад о проблемах американского общества

4 часа назад
В Саудовской Аравии запретили ранние браки

В Саудовской Аравии запретили ранние браки

5 часов назад
В Узбекистане началась акция "Дорога памяти"

В Узбекистане началась акция "Дорога памяти"

5 часов назад
Настоятель собора Парижской богоматери опасается обрушения лесов на свод здания

Настоятель собора Парижской богоматери опасается обрушения лесов на свод здания

5 часов назад
Военная полиция РФ заняла в Сирии опорный пункт, брошенный американцами

Военная полиция РФ заняла в Сирии опорный пункт, брошенный американцами

6 часов назад
Топ-10 самых посещаемых курортов России в 2019 году

Топ-10 самых посещаемых курортов России в 2019 году

6 часов назад
НХЛ. "Красные" победили на Красной площади

НХЛ. "Красные" победили на Красной площади

6 часов назад
Мушкетер, гусар, французский шпион: Михаилу Боярскому - 70

Мушкетер, гусар, французский шпион: Михаилу Боярскому - 70

6 часов назад
По святым местам: весной паломникам разрешат отправиться в Сирию

По святым местам: весной паломникам разрешат отправиться в Сирию

7 часов назад
Политик года: почти четверть россиян хотели бы пригласить за новогодний стол Путина

Политик года: почти четверть россиян хотели бы пригласить за новогодний стол Путина

8 часов назад
В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

8 часов назад
Производство виноградных улиток внесут в перечень сельхоздеятельности

Производство виноградных улиток внесут в перечень сельхоздеятельности

9 часов назад
Китайцы ввели в футболе жесткий потолок зарплат для легионеров

Китайцы ввели в футболе жесткий потолок зарплат для легионеров

9 часов назад
Washington Post: в США разрабатывают тактику информационной войны против РФ

Washington Post: в США разрабатывают тактику информационной войны против РФ

9 часов назад
"Мечтай со мной": проект помогает исполнить заветные мечты тяжелобольных детей

"Мечтай со мной": проект помогает исполнить заветные мечты тяжелобольных детей

10 часов назад
Эксперт - о нарушении российских законов соцсетью Twitter

Эксперт - о нарушении российских законов соцсетью Twitter

10 часов назад
Удочерение и долги в придачу: в Самарской области решают, как помочь приемной семье

Удочерение и долги в придачу: в Самарской области решают, как помочь приемной семье

11 часов назад
В Москве прошел вечер памяти Доктора Лизы

В Москве прошел вечер памяти Доктора Лизы

11 часов назад
В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл"

В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл"

25.12.2019 09:10
Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году

Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году

25.12.2019 06:58
"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

23.12.2019 19:39

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку