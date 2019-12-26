Миллер: поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся через несколько дней

Поставки российского газа по новому трубопроводу "Турецкий поток" начнутся уже через несколько дней. Об этом сообщил "Газпрома" Алексей Миллер. Торжественное открытие "Турецкого потока" пройдет 8 января в Стамбуле при участии лидеров двух стран — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана​​​.

Также Миллер сказал, что впереди завершение строительства "Северного потока-2", передает РИА Новости.

"Новые морские магистрали повысят энергетическую безопасность европейского региона. И помогут Европе в достижении экологических целей", — подчеркнул Миллер.

"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морском участке. Первая предназначена для поставок турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В начале декабря начались поставки газа в Китай по восточному маршруту трубопровода "Сила Сибири". Запуск прошел в режиме телемоста. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.